'Ayrılmadık' pozu

Oyuncu Miray Daner, bir senedir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le ayrıldıkları iddialarına fotoğraflı yanıt verdi. En son TRT'nin 'Kara Tahta' dizisinde rol alan Daner, 32 yaşına basan Engin'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Oyuncu, sevgilisiyle romantik bir fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Daner'in gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.