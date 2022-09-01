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01 Eylül 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 12:00:00

'Ayrılmadık' pozu

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Oyuncu Miray Daner, bir senedir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le ayrıldıkları iddialarına fotoğraflı yanıt verdi.

Oyuncu Miray Daner, bir senedir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le ayrıldıkları iddialarına fotoğraflı yanıt verdi. En son TRT'nin 'Kara Tahta' dizisinde rol alan Daner, 32 yaşına basan Engin'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Oyuncu, sevgilisiyle romantik bir fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Daner'in gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Oyuncu Miray Daner Seda Sayan Oğulcan Engin
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