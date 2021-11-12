VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi'ne önemli çağrı: Tüm engelleri kaldırmalıyız
Roketler arka arkaya ateşlendi
Lukaşenko tehdit etti: Gazınızı keserim
Çiftçiye destek ödemesi başladı
Öğretmenlere müjde: 24-30 Kasım döneminde YHT yüzde 50 indirimli olacak
"Türkiye gibisini bulmak çok zor"
Fransız siyasetçiden insanlık dışı cevap!
Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası açıldı
Türkiye'yi köşeye sıkıştırma hamleleri
Malatya'da korkutan deprem!
Borsa İstanbul Katılım Endeksleri Hesaplamaya Başlıyor
Kandil'den CHP ve İYİ Parti'ye 'sokak' çağrısı!
TOGG'dan yeni model açıklaması
Çin F-35 maketlerini vuruyor
Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu!
Rusya'nın kabusu gerçeğe dönüştü!
Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Gücümüzü test ediyorsunuz
Diyalog zemini oluştu
İsrail Rusya'yı mı vurdu?
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Ankara sonbahar renklerine büründü
"Güneş gözümü alıyor" bahanesi cezadan kurtaramadı
12 Kasım 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 13:30:00

Ayrılık yok

ABONE OL

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın rol aldığı TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisine yeni sezonda dahil olan Melisa Şenolsun'un yapımdan ayrılacağı iddia edildi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın rol aldığı TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisine yeni sezonda dahil olan Melisa Şenolsun'un yapımdan ayrılacağı iddia edildi. Dizide Rüya karakterini canlandıran Şenolsun, yazılanları yalanladı. Oyuncu sezon sonuna kadar yapıma devam edeceği açıkladı. Dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan ve Rüya ilişkisi ele alınacak.

Etiketler : Ayrılık yok Birkan Sokullu Ezgi Mola Merve Dizdar Masumlar Apartmanı
Poseidon Elçin

Poseidon Elçin
İsim zaferi

İsim zaferi
Komedinin doğaçlama ikilisi

Komedinin doğaçlama ikilisi
Çocuk filminde buluşacaklar

Çocuk filminde buluşacaklar
Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sürpriz buluşma

Sürpriz buluşma
1,5 milyonluk reklam

1,5 milyonluk reklam
Alparslan ilk günde zirvede

Alparslan ilk günde zirvede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER