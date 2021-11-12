Ayrılık yok

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın rol aldığı TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisine yeni sezonda dahil olan Melisa Şenolsun'un yapımdan ayrılacağı iddia edildi. Dizide Rüya karakterini canlandıran Şenolsun, yazılanları yalanladı. Oyuncu sezon sonuna kadar yapıma devam edeceği açıkladı. Dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan ve Rüya ilişkisi ele alınacak.