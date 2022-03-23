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Ayrılık kararı
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23 Mart 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 12:30:00

Ayrılık kararı

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En son 'Savaşçı' dizisinde yer alan oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la yollarını ayırma kararı aldı.

En son 'Savaşçı' dizisinde yer alan oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la yollarını ayırma kararı aldı. İki yıldır birlikte olan çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu ilişkilerini noktaladı. Karadağlı ve Yıldız, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları silerek, birbirlerini takipten çıkardı.

Etiketler : Ayrılık kararı Iraz Yıldız Tamer Karadağlı
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