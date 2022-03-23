Ayrılık kararı

En son 'Savaşçı' dizisinde yer alan oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la yollarını ayırma kararı aldı. İki yıldır birlikte olan çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu ilişkilerini noktaladı. Karadağlı ve Yıldız, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları silerek, birbirlerini takipten çıkardı.