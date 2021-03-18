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18 Mart 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 17:00:00

Ayrılık itirafı

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En son 'Babil' adlı dizide rol alan Birce Akalay, dizisinin final yapmasıyla kendisine yeni uğraş alanı buldu. Gelen projeleri değerlendiren oyuncu, senaryo yazmaya başladı.

En son 'Babil' adlı dizide rol alan Birce Akalay, dizisinin final yapmasıyla kendisine yeni uğraş alanı buldu. Gelen projeleri değerlendiren oyuncu, senaryo yazmaya başladı. 'Kurduğum bir hikaye var' diyen oyuncu, en büyük hayalinin ise yönetmenlik yapmak olduğunu söyledi. Akalay, bir süredir birlikte olduğu Fasih Saylan ile de ayrıldıklarını duyurdu.

Etiketler : babil birce akalay final fatih saylan
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