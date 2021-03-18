Ayrılık itirafı

En son 'Babil' adlı dizide rol alan Birce Akalay, dizisinin final yapmasıyla kendisine yeni uğraş alanı buldu. Gelen projeleri değerlendiren oyuncu, senaryo yazmaya başladı. 'Kurduğum bir hikaye var' diyen oyuncu, en büyük hayalinin ise yönetmenlik yapmak olduğunu söyledi. Akalay, bir süredir birlikte olduğu Fasih Saylan ile de ayrıldıklarını duyurdu.

