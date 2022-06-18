Ayrıldılar

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Özgü Kaya açıklamalarda bulundu. Kaya, birlikte rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Burak Serdar Şanal'la ayrıldıkları iddia edilmişti. Oyuncu, "İlişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. İhanet durumu yok. Dostça ve anlaşarak ayrıldık" dedi. İkili, sosyal medya hesaplarından bir birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

