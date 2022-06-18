VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
“1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”
Eğlenceli set
Ayrıldılar
YASAK ELMA'NIN YILDIZ'I TATİLDE
Kekemeliği yenip edebiyat öğretmeni oldu
Aynı okulda 17 ikiz bir de üçüz
Türkiye'den ihracat rekoru
"Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz"
Doğada vaşak eğitimi
Pes etmedi, 63 yaşında kep fırlattı
Snapchat'e 'Ücretli Abonelik' dönemi
Tamamen arabesk
Dön Hadi Alişan!
Kilolar gitti
SİHA'lar teröristleri vurdukça ses Sezgin Tanrıkulu'ndan geliyor
Yunanlıları çıldırtan paylaşım!
İşin altından yine HDP'li isim çıktı
Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
İlk kez el ele
Torun sevmek istiyor
Hayalim astronot olmaktı
Sinemanın yeni ikilisi
Çocuklar gibi eğlendi
18 Haziran 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 19:00:00

Ayrıldılar

ABONE OL

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Özgü Kaya açıklamalarda bulundu.

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Özgü Kaya açıklamalarda bulundu. Kaya, birlikte rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Burak Serdar Şanal'la ayrıldıkları iddia edilmişti. Oyuncu, "İlişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. İhanet durumu yok. Dostça ve anlaşarak ayrıldık" dedi. İkili, sosyal medya hesaplarından bir birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Etiketler : özgü kaya kimse bilmez üç kız kardeş burak serdar şanal
Destan'da yaprak dökümü

Destan'da yaprak dökümü
Babamın zoruyla müzisyen oldum

Babamın zoruyla müzisyen oldum
Almanya çıkarması

Almanya çıkarması
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Küsüm size

Küsüm size
Boğazın Yıldız'ı

Boğazın Yıldız'ı
Şalvar severim

Şalvar severim
Uyan Alim'i yorumladı

Uyan Alim'i yorumladı
Sess'li gece

Sess'li gece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX