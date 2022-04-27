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27 Nisan 2022 Çarşamba 09:53:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 13:18:00

Ayrıldılar

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek'in yüzü aşkta gülmedi.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek'in yüzü aşkta gülmedi. Yazar Metin Hara ile birlikte olan Altınbilek'in cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan çift, ayrılık kararı aldı. Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan ikiliden Altınbilek, erkek arkadaşını sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İkilinin nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı anlaşamadıkları öğrenildi.

Etiketler : Ayrıldılar Bir Zamanlar Çukurova Yazar Metin Hara
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