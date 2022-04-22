Ayrıldılar

'Sırça' adlı tiyatro oyununda oynayan Aslı Enver'in yüzü aşkta gülmedi. Popçu Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra işadamı Önder Öztarhan ile birlikte olan Enver'in cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde işadamının ailesiyle tanışan Enver, erkek arkadaşından ayrıldı. Evlenecekleri beklenirken ikilinin ayrılık kararı alması sosyal medyada günün konusu oldu. Enver, Öztarhan'ı Instagram hesabından takipten çıkardı. İkilinin nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı anlaşamadıkları öğrenildi. Enver, annesiyle birlikte şu sıralar Londra'da tatil yaparak moral depoluyor.