Ayrıldık gibi!

Ayrıldık gibi!

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununda yer alan Sinem Ünsal, aşkta aradığı mutluluğu bulamadı. Oyuncu, 'Gizli Saklı' dizisinde tanışıp 4 yıldır birlikte olduğu Kıvanç Kılınç'la ayrılık kararı aldı. Çiftin ilişkilerini fikir ayrılıkları sebebiyle sonlandırdıkları öne sürüldü. Kıvanç Kılınç, Feyyaz Yiğit'in yazdığı dijitalde büyük bir ilgi gören 'Gibi' dizisinin başrolünde yer alıyor.