Ayrıldı yurda döndü

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle üçüncü kez ayrılık kararı aldı. Miami'de yaşayan Subaşı Türkiye'ye döndü.

Şeyma Subaşı aradığı mutluluğu bulamadı. Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle yeniden ayrılık kararı aldı. Üçüncü kez yollarını ayıran çiftten Subaşı yurda döndü. Sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulunan Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" notunu yazdı.