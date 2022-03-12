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12 Mart 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 11:00:00

Ayrıldı yurda döndü

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Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle üçüncü kez ayrılık kararı aldı. Miami'de yaşayan Subaşı Türkiye'ye döndü.

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle üçüncü kez ayrılık kararı aldı. Miami'de yaşayan Subaşı Türkiye'ye döndü.

Şeyma Subaşı aradığı mutluluğu bulamadı. Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle yeniden ayrılık kararı aldı. Üçüncü kez yollarını ayıran çiftten Subaşı yurda döndü. Sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulunan Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" notunu yazdı.

Etiketler : şeyma subaşı Mohammed Alsaloussi evlilik
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