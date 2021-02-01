01 Şubat 2021 Pazartesi 19:37:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 13:44:00
Aynur Aydın'dan Sahiden'e yeni yorum
Aynur Aydın yaptığı düzenlemeyle, eserini yeniden listelere sundu.
Bugünlerde yeni parçaları için çalışmalar yaptığını söyleyen şarkıcı Aynur Aydın, yakın zamanda Youtube kanalına yoğunlaşacağını da duyurdu.
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