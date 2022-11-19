Şarkıcı Aylin Çoşkun, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Coşkun, geçtiğimiz ay müzisyen Sinan Akçıl hakkında şok bir suçlama da bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni albümüne şarkı yapması için Sinan Akçıl'a para verdiğini ancak şarkıyı daha vermediğini iddia eden Coşkun, kendisine hala bir geri dönüşün olmadığını söyledi. Coşkun, "Borcunu ödemedi hâlâ. Borcu baki. Hiç sesi çıkmadı. Ya ben para peşindeyim. Sevgililerinden aldıklarını ödesin benimkine sıra gelir. Mesela bu haberler çıktığında arayıp "Ya Aylin'cim unuttum senin şarkını gel yapalım?" dese daha şık olurdu. Hiç aramadı. Ama artık ben bu saatten sonra ondan tenezül edip ne para ne de şarkı alırım" dedi. Coşkun, Akçıl'ın son dönemdeki parçalarını da artık beğenmediğini belirtti.