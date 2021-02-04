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04 Şubat 2021 Perşembe 10:57:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 11:05:00

Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi

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Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, uzun zaman sonra AVM'ye geldiklerini söyledi.

Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, uzun zaman sonra AVM'ye geldiklerini söyledi. Geçen aylarda ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeyle gezen Coşkun, sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı. Coşkun, ''Uzun zamandır evdeydim. Bugün biraz hava almak için dışarı çıktık" dedikten sonra AVM turuna devam etti.

Etiketler : aylin coşkun volkan aslan sağlık durumu
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