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21 Ekim 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 17:30:00

Aylık gelirim 30 bin TL

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CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir'in 'İmar Kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandığı dava düştü.

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir'in 'İmar Kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandığı dava düştü. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Özdemir, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi. Mahkeme, dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini dikkate alarak, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi. Neslihan KESKİN

Etiketler : Aylık gelirim 30 bin TL CZN Burak Muhammed Burak Özdemir İsmail Özdemir
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