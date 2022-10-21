Aylık gelirim 30 bin TL

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir'in 'İmar Kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandığı dava düştü. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Özdemir, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi. Mahkeme, dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini dikkate alarak, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi. Neslihan KESKİN