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08 Mart 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 14:30:00

Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar

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Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star yarışmasının finalistlerinin aldığı ücret ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star yarışmasının finalistlerinin aldığı ücret ortaya çıktı. Ünlüler takımında yarışan isimlerin haftalık 9-10 bin TL aldığı öğrenildi. Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar böylelikle aylık 40 bin tl alıyor.

İşte ücretler

Nisa Bölükbaşı: 10 Bin

Ogeday Girişken: 10 Bin

Atakan Arslan: 9 Bin

Ayşe Yüksel: 9 Bin

Batuhan Karacakaya: 9 Bin

Nagihan Karadere: 9 Bin

Adem Kılıççı: 9 Bin

Sema Aydemir: 8 Bin

Barış Murat Yağcı: 7 Bin

Berkan Karabulut: 6 Bin

Merve Aydın: 6 Bin

Anıl Berk Baki: 6 Bin

Sude Burcu: 5 Bin

Etiketler : Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışması
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