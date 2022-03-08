Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star yarışmasının finalistlerinin aldığı ücret ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star yarışmasının finalistlerinin aldığı ücret ortaya çıktı. Ünlüler takımında yarışan isimlerin haftalık 9-10 bin TL aldığı öğrenildi. Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar böylelikle aylık 40 bin tl alıyor.
İşte ücretler
Nisa Bölükbaşı: 10 Bin
Ogeday Girişken: 10 Bin
Atakan Arslan: 9 Bin
Ayşe Yüksel: 9 Bin
Batuhan Karacakaya: 9 Bin
Nagihan Karadere: 9 Bin
Adem Kılıççı: 9 Bin
Sema Aydemir: 8 Bin
Barış Murat Yağcı: 7 Bin
Berkan Karabulut: 6 Bin
Merve Aydın: 6 Bin
Anıl Berk Baki: 6 Bin
Sude Burcu: 5 Bin