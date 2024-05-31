Yeni rekor peşinde

Aydın Kurtoğlu yeni teklisi 'Bi Şarkı'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan şarkının düzenlemesini Serkan Balkan üstlendi. 'Hayırlı Günler' ve 'Tüh Tüh' isimli parçalarıyla dijital platformlarda son 3 ayda 250 binin üzerinde video çekilerek şarkıları viral olan Kurtoğlu, "7 ve 9 yıl önce çıkan şarkılarımın viral olması ve böyle bir talep görmesi beni mutlu etti. 'Bi Şarkı' da aynı ekiple çalıştığımız, inandığımız ve emek verdiğimiz bir şarkı oldu. Umarım o da yerini bulur" dedi.



