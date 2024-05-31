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31 Mayıs 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 08:30:00

Aydın Kurtoğlu yeni rekor peşinde

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Aydın Kurtoğlu yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Aydın Kurtoğlu yeni teklisi 'Bi Şarkı'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan şarkının düzenlemesini Serkan Balkan üstlendi. 'Hayırlı Günler' ve 'Tüh Tüh' isimli parçalarıyla dijital platformlarda son 3 ayda 250 binin üzerinde video çekilerek şarkıları viral olan Kurtoğlu, "7 ve 9 yıl önce çıkan şarkılarımın viral olması ve böyle bir talep görmesi beni mutlu etti. 'Bi Şarkı' da aynı ekiple çalıştığımız, inandığımız ve emek verdiğimiz bir şarkı oldu. Umarım o da yerini bulur" dedi.


Etiketler : aydın kurtoğlu müzik tekli
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