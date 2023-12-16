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16 Aralık 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 09:30:00

Aydemir Akbaş 'Kolpaçino 4'te 40 yaş gençleşti

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Aydemir Akbaş, Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'te 40 yaş gençleşti.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, komedyen Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'te 40 yaş gençleşti. Akbaş, başrolünde yer aldığı filmde canlandırdığı 'Sabri' karakterinin gençliğine dönüldü. Sahnenin çekimi için sete getirilen özel makyaj ekibinin yoğun çalışması sonucu 87 yaşındaki usta oyuncu, 40 yaş gençleştirildi. Filmin, 12 Ocak'ta vizyona girmesi planlanıyor.

Etiketler : oyuncu aydemir akbaş şafak sezer kolpaçino
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