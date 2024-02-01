New York sahnesinde

Oyunculuk ve müzik kariyeri için Amerika'ya taşınan oyuncu Ayça Varlıer, New York'ta Türk Konsolosluğunda özel bir davette sahne aldı. Orkestra eşliğinde Türkçe ve İngilizce şarkılar söyleyen Varlıer, iki saate yakın sahnede kaldı. Varlıer, sahnesinde Ajda Pekkan ve Sezen Aksu şarkıları yanı sıra İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi. 300 kişilik özel bir davetli grubuna şarkılar söyleyen Varlıer, Şubat ayında Türkiye'ye dönerek dizi, sinema, müzikal ve konser çalışmaları için kolları sıvayacak.