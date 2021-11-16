Oyuncu Hande Erçel, kendini ödüllendirdi. Oyuncu, 2 milyon lira değerinde son model Land Rover Defender cip aldı.

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel, ayaklarını yerden kesti. Kerem Bürsin'le bir süredir birlikte olan oyuncu, altına son model bir araba çekti. Kesenin ağzını açan Erçel, Land Rover Defender marka lüks cipine 2 milyon lira harcadı. En son 500 bin TL değerinde cip kullanan oyuncu, yeni aracıyla İstanbul sokaklarının tozunu atıyor. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan oyuncu, şimdilerde gelen projeleri değerlendirdiği öğrenildi. Ekran macerasına ara vermek istemeyen Erçel, içine sinen bir proje olduğu takdirde setlere geri döneceğini açıkladı.