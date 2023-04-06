VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyoğlu katlı metruk binada çökme meydanda geldi
30 il için uyarı! Fırtına, toz taşınımı ve sağanak yağmur
Anketlerde açık ara öndeyiz
CHP'ye terör çıkışı
7'li masanın çelişkileri
Togg almak için arabalarını sattı
06 Nisan 2023 Perşembe 07:01:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:01:00

Ayakkabıya 200 bin TL vermem

ABONE OL

Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey 200 bin liralık ayakkabı istedi. Dünyada 8500 tane üretilen marka için manken, "Öyle bir para verecek halimiz yok" dedi.

Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey 200 bin liralık ayakkabı istedi. Dünyada 8500 tane üretilen marka için manken, "Öyle bir para verecek halimiz yok" dedi.

Sunucu Çağla Şıkel, Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Avukat Nail Gönenli ile mutlu bir beraberlik yaşayan Şıkel, muhabirlere aşk hayatını değil 'normal sorular' sormalarını rica etti. Yeni projeleri sorulan Şıkel, "Çok güzel bir döneme girdim. İşbirliklerim, anlaşmalarım var" dedi. Bir ayakkabı mağazasında oğlu Kuzey'in dünyada 8500 tane üretilen 200 bin liralık ayakkabı beğenmesi sorulan Şıkel, "200 bin liraydı. Kuzey takıntılı bir çocuk değildir. Amerikalı akrabalarımıza soracağız 'Daha uygun fiyatlı olur mu?' diye. Öyle bir para verecek halimiz yok. Ben eskiden ayakkabılara çok para verirdim. Çocuklarım olduktan sonra öyle büyük paralar harcamadım" dedi. Şıkel'in oğlu Kuzey'in istediği "Dior x Air Jordan 1" marka ayakkabıyı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Atunkaya sipariş etmişti.

Etiketler : Ayakkabıya 200 bin TL vermem Çağla Şıkel oğlu Kuzey

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX