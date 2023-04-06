Ayakkabıya 200 bin TL vermem

Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey 200 bin liralık ayakkabı istedi. Dünyada 8500 tane üretilen marka için manken, "Öyle bir para verecek halimiz yok" dedi.

Sunucu Çağla Şıkel, Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Avukat Nail Gönenli ile mutlu bir beraberlik yaşayan Şıkel, muhabirlere aşk hayatını değil 'normal sorular' sormalarını rica etti. Yeni projeleri sorulan Şıkel, "Çok güzel bir döneme girdim. İşbirliklerim, anlaşmalarım var" dedi. Bir ayakkabı mağazasında oğlu Kuzey'in dünyada 8500 tane üretilen 200 bin liralık ayakkabı beğenmesi sorulan Şıkel, "200 bin liraydı. Kuzey takıntılı bir çocuk değildir. Amerikalı akrabalarımıza soracağız 'Daha uygun fiyatlı olur mu?' diye. Öyle bir para verecek halimiz yok. Ben eskiden ayakkabılara çok para verirdim. Çocuklarım olduktan sonra öyle büyük paralar harcamadım" dedi. Şıkel'in oğlu Kuzey'in istediği "Dior x Air Jordan 1" marka ayakkabıyı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Atunkaya sipariş etmişti.