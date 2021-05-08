‘Ayak İşleri'yle güldürecek

Komedi yapımlarının aranan oyuncusu Çağlar Çorumlu, dijitalde 'Ayak İşleri' adlı dizi çekti. Gain'de yayınlanacak olan yapımda Çorumlu'ya Güven Murat Akpınar eşlik etti. Komik anların yanı sıra aksiyon sahneleriyle de kendinden söz ettirecek dizinin yönetmen koltuğuna Caner Özyurtlu oturdu. Dizinin ilk bölümlerine Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak konuk oldu.

