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27 Kasım 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 12:30:00

Avukatıyla geziyor

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Hadise'yle evliliğini bitiren Mehmet Dinçerler, önceki gece iki kadın arkadaşıyla görüntülendi.

Hadise'yle 5 aylık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Mehmet Dinçerler, önceki gece iki kadın arkadaşıyla Bebek Lucca'daydı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şoke olan Dinçerler ve arkadaşları, görüntü vermemek için başlarını öne eğdi. Mekânda yaklaşık iki saat oturan Dinçerler, çıkışta arkadaşlarından ayrı gitti. Habercilerin birlikte oturduğu hanımefendilerle ilgili soruları karşısında Dinçerler, "Hanımefendiler avukatım" dedi.

Etiketler : hadise mehmet dinçerler magazin
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