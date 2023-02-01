VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
Bakan Dönmez: Gençler sayesinde üreten bir ülke olmak istiyoruz
Biden'ın evinde FBI arama yapıyor
Blinken'ın ziyareti öncesinde, ABD'ye "Çin'i çevreleme takıntısından vazgeçmesi" mesajı
Rusya Başbakan Yardımcısı: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız istikrarlı
Kazakistan 2023'te petrol üretimini 90,5 milyon tona çıkaracak
New York borsası Fed kararı öncesi düşüşle açıldı
Milli kayakçı Sıla Kara Bosna Hersek'te bronz madalya kazandı
Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor
Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi öldü
Terör örgütü PKK Haseke'de gençleri zorla silah altına alıyor
Evlat nöbetine katılım sürüyor
Avşar Kızı'yla ilk proje
‘Çöp Adam' tatilde
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Tekli heyecanı
Konserli tanıtım
Tarihi handa klip
Sahnelere 1 ay sonra dönecek
İpek yazdı Goncagül okudu
Türkülerle coşturdu
On şarkılık albüm
ABD'de mortgage faizleri 4 ayın en düşük seviyesinde
Polonya, Rusya'nın savaş suçuyla yargılanması için mahkeme kurulmasını önerdi
01 Şubat 2023 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 19:30:00

Avşar Kızı'yla ilk proje

ABONE OL

'Yıldız De Bana' yarışmasının hazırlıkları başladı.

Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Kerem Alışık'ın yer alacağı 'Yıldız De Bana' yarışmasının hazırlıkları başladı. Jüri üyesi olan Avşar Kızı, Pekin ve Alışık önceki gün yapımcıyla toplantı yaptı. Çıkışta Pekin, "Hülya Hanım'la ilk projem olacak heyecanlıyım, yetenekli insanları çok seviyorum" dedi. Yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, "Ben projeler için imajımı değiştiriyorum elimden geleni yapıyorum, yüzümle ilgili gerekli açıklamayı yaptım yüzüm aynı yüzüm, proje için botoks yaptım burnumda da estetiğim var saklamıyorum bunu" diye konuştu.

Etiketler : hülya avşar büşra pekin kerem alışık yıldız de bana
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX