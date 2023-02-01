Avşar Kızı'yla ilk proje

Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Kerem Alışık'ın yer alacağı 'Yıldız De Bana' yarışmasının hazırlıkları başladı. Jüri üyesi olan Avşar Kızı, Pekin ve Alışık önceki gün yapımcıyla toplantı yaptı. Çıkışta Pekin, "Hülya Hanım'la ilk projem olacak heyecanlıyım, yetenekli insanları çok seviyorum" dedi. Yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, "Ben projeler için imajımı değiştiriyorum elimden geleni yapıyorum, yüzümle ilgili gerekli açıklamayı yaptım yüzüm aynı yüzüm, proje için botoks yaptım burnumda da estetiğim var saklamıyorum bunu" diye konuştu.