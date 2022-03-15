Avrupa'ya açılıyor

Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan, annesi Sevda Coşhan ile City's Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden model, Avrupa'ya açılacağını açıkladı. İtalya ve Fransa'daki ajanslarla anlaştığını belirten Tartan, "Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Armani'nin defilesinde podyuma çıktım. Avrupada buna benzer birçok defilede podyumda çıktım. Mesleğimi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.