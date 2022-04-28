Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!

Röportaj: Yasemin İLAN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Avrupa'nın en büyük yanık merkezi hizmete açıldı. Şimdiye kadar Genel Cerrahi bölümlerinde birkaç yatak ayrılarak yapılan yanık tedavileri bu merkezde negatif basınçlı özel odalarda, yıkama ünitesi, özel bakım yatakları ve rehabilitasyon odalarıyla hizmet veriyor. Dünyada daha konforlu bir yanık merkezi yok.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastane'de açılan yanık merkezinde, 28 servis yatağı, 17 yara bakım yatağı, 16 yataklı yoğun bakım odasının yanı sıra 2 ameliyathane yer alıyor. Yılda 45 binin üzerinde hastaya hizmet vermesi planlanan merkezde, 3 poliklinik odası, 2 hidroterapi yapılan yıkama ünitesi, 1 rehabilitasyon odası, 3 heliport bulunuyor. Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ile bir araya geldik, yanık merkezi ve başvuran hastalar hakkında bilgiler alırken Akşam Gazetesi okurlarına 'yanık anında ilk yardım ve sonrası için de' yapılması gerekenleri anlattı.



İÇERİDEKİ HAVA DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞİYOR

Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, "Merkezimizde 44 yatak var, 17 yatak da yara ile birlikte Yara ve Yanık Merkezi bütünleşik olarak totalde 61 yatağımız mevcut. Daha da genişleyebilme kapasitemiz var. Hedefimiz uluslararası bir merkez olarak çalışmak, şu an ulaşabildiğimiz bilgiler dahilinde Avrupa'nın en büyük alt yapısı diyebiliriz. Her odası negatif basınçlı yani içerideki havanın düzenli değiştiği ve negatif olarak çekildiği, içinde yıkama odalarının olduğu yoğun bakım, ameliyathane, muayene ve tetkik girişim olduğu kompakt büyük bir alan. Bir başka konuda yara bakım, hiperbarik gibi aklınıza gelebilecek destek bütün tedavilerinin yapılabildiği bir tesisin içinde olması aslında. En ideali neyse en idealinin oluşturulduğu bir merkez burası" dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÜNYANIN EN KONFORLU YANIK MERKEZİ

Diğer şehirlerdeki hastalara da hizmet verebilecek kapasiteye sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesindeki Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan 'Avrupa'nın an büyük, dünyanın en konforlu yanık merkeziyiz' dedi. Merkezdeki yatak kapasitesinin herhangi bir ihtiyaç anında artırılabileceğini aktardı. Ülkemizde şimdiye kadar yanık vakalarına Çapa, Cerrahpaşa ve Samatya'da genel cerrahi bölümünün içinde bir kısım ayrılarak oralarda bakıldığını söyleyen Turan "Orada hijyeni sağlamak, yanık hastasına konforlu ortamı sağlamak zordu. Bir ara Hacettepe yanık kliniği oluşturdu fakat hepsinin şartları yetersizdi. Yurt genelinde Ankara ve Adana'da da yanık klinikleri var. İstanbul Kartal ve Bağcılar'da vardı yanık klinikleri fakat şu an yanık merkezimiz ile kıyaslanamazdı" dedi.

YANIĞA MACUN SÜRMEYİN, SUYUN ALTINA TUTUN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan 'Yanık vakalarında kesinlikle vücuda macun ya da yoğurt sürmeyin, buz da tutmayın' dedi ve yapılması gerekeni anlattı: 'Biriken enerjinin atılması için çeşme suyunun altında 15 dakika bekleyin, hastaneye gidene kadar ıslak bezle pansuman yapın.'

Yanık vakalarında zaman kaybetmeden hastaneye ulaşılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bazen hastalar salça sürüyorlar, diş macunu veya yoğurt, iyi temizlemiyorlar. Bir yanık olduğu zaman biriken enerjinin normal çeşme suyu altında; en az 15-20 dakika alınması önemli. Bazen gecikiyor yaralar enfekte geliyor, kendileri tedavi etmeye çalışıyorlar. Hayatımızın içinde olan çok fazla şey bize çok kötü senaryolarla gelebiliyor. Bu konulara çok dikkat etmek lazım. Çocuk grupları çok ağır yanıklarla gelebiliyorlar. Maden kazaları, iş kazaları uzuv kayıplarına yol açıyor. Yanık durumlarını 3 yaş altında daha çok görüyoruz" ifadelerini kullandı.

KÖK HÜCRE UYGULAMALARI İŞE YARIYOR

Gelişen yöntemlerin tedaviler içinde olumlu katkı sağladığını anlatan Prof. Dr. Turan: "Son yıllarda tıbbın gelişmesi çok önemli, tedavileri devletin karşılaması da çok önemli. Özellikle yapay derilerin sayesinde yüzde 80-90 kaybedilen ağır yanıkları da kurtarmak için bir süreç başlamıştır. Kök hücre uygulamaları devrim oldu, son yılların en büyük devrimlerinden bir tanesi. Tıpta tıkanan noktalarda bir çare olarak gözükmektedir. Onları da biz merkezimizde uyguluyoruz. Ayrıca yapay derilerin de yanında hiperbarik oksijen de çok önemli. Bu alt yapılan şu an Avrupa'nın en büyük yanık ve yara tedavi alt yapıları" şeklinde konuştu.

YAPAY DERİ VE DOKU UYGULAMALARI YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Prof. Dr. Mustafa Turan, geçmişte, yüzde 70-80 ağır yanıkların kayıp oranlarının çok yüksek olduğunu ancak şu an yüzde 70-80 ya da 90 yanıkların tedavilerinde yapay deri ve kök hücre gibi uygulamaların kullanılmasıyla başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı. Geçmişte, elektrik yanıkları ve trafik kazalarında organ, uzuv ve hasta kayıplarının da çok fazla olduğundan bahseden Turan, bu durumlarda, hiperbarik oksijen, kök hücre, yapay deri ve doku uygulamalarının tedavide kullanılmasının güçlerini artırdığını kaydetti.

SAÇ BOYASI HAYATINIZI KARARTABİLİR

Yanık merkezinde yatış yapan hastalardan bahseden Prof. Dr. Mustafa Turan, "Şu an bir hastamız var kızcağız daha 15 yaşında, saç boyasından kafa derisi yanmış. Günlerdir o yaraları temizlemeye kafa derisine doku kazandırmaya çalışıyoruz. Öncelikle ailelere şunu söylemek istiyorum 15 yaşındaki çocuklara saç boyası kullanmayın, ikinci uyarım da kullandığınız ürünleri alırken çok seçici olun. Bilindik güvenilir markaların saç boyalarını alın. Şimdi bir çok marka var piyasada. Sanırım o kimyasalı tam tutturamıyor olmalılar ki saç derisini yakıyor. Örneğin şu an merkezimizde tedavi gören 15 yaşındaki kızımızın kullandığı saç boyasının kullanma talimatında 'saçta yarım saat tutun, sonra yıkayın' yazıyormuş ama 15. dakikasında bu kızımızın kafasından dumanlar çıkmış. Öncelikle demek istediğim şu 15 yaşındaki çocuklara saç boyası zaten yaptırmayın, sonrasında da boyaları alırken iyi bilindik güvenilir markalardan alın" dedi.

TEDAVİDE BİTKİLERİN DE YERİ VAR: KANTARON YAĞI İŞE YARIYOR

Antiseptik özelliği olduğu bilinen kantaron yağının yanık tedavisinde yeri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Turan, 'Yanık vakalarıyla mücadele ederken elimizdeki her şeyi deniyoruz. Yama yapılacak deriye kantaron yağı deniyoruz, yaranın iyileşmesi bazında faydasını görüyoruz. Bitkisel tedaviye uzak değiliz, bu noktada da çok fazla uğraşımız var. Kantaron yağını kesinlikle yanık tedavisinde kullanılabilirsiniz" dedi.