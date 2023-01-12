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12 Ocak 2023 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 14:30:00

'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

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Gülse Birsel, bir döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası' dizisinin 13 yıl sonra yeniden çekileceği iddiaları için "Devam işleri yapma taraftarı değilim" dedi.

Yazar ve oyuncu Gülse Birsel 2004-2009 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi 'Avrupa Yakası' hakkında konuştu. Birsel, önceki akşam özel bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Senaryosunu kaleme aldığı Ata Demirer, Engin Günaydın, Gazanfer Özcan, Binnur Kaya, Yavuz Seçkin ve Hasibe Eren gibi isimlerle başrolünü paylaştığı reyting rekorları kıran yapımın 13 yıl sonra yeniden ekranlara geleceği iddialarına cevap verdi. Devam işleri yapmayı sevmediğini belirten Birsel, "Devam işleri yapma taraftarı değilim Avrupa Yakası'nı tekrardan başlatın diyorlar. O benim çok istediğin bir şey değil. Belki 3- 5 sene sonra" dedi. Senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde olduğu 'Yılbaşı Gecesi' filmiyle beğeni toplayan Birsel, yeni bir hazırlığının olduğunu, "Dijitalde yayınlanacak bir dizi yazmaya başladım" sözleriyle dile getirdi.

Etiketler : gülse birsel oyuncu yazar avrupa yakası
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