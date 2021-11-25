Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, 'Dönüş Yenilen İyileş' semineriyle Avrupa turnesine çıktı. Seminer kapsamında Kapışmak, Almanya ve İsviçre'de takipçileriyle bir araya geldi. Hayata yeni bir bakış açısıyla bakmak, dönüşmek, yenilenmek ve iyileşmek temalı seminerler 26 Kasım'da Berlin, 27 Kasım'da Hamburg, 28 Kasım'da Bergkamen, 3 Aralık'ta Essen, 4 Aralık'ta Frankfurt', 5 Aralık'ta Köln, 10 Aralık'ta Stuttgart, 11 Aralık'ta Nürnberg'de ve12 Aralık'ta Avusturya'yla son bulacak.