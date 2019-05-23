Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm Avlu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her hafta izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatan Avlu bu hafta yine izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaracak. Perşembe akşamlarının fenomen dizisinde yine heyecan dorukta. Avlu 43 bölümünde; Azra ile Deniz için geri sayım başlıyor. İsyan, yetkililerce verilen zaman içerisinde noktalanmazsa sonuçları herkesçe ağır olacaktır. Avlu 43 bölümünde; Cezaevinden yükselen silah sesleri büyük bir paniğe neden olurken, son anda yön değiştiren rüzgârın kimleri savuracağı merak konusu olur. Avlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AVLU 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin kendisini takip eden motosikletli kişilerden kurtulmak için arabasını son sürat kullanır. Motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi Zerrin’e ateş etmeye başlar. Zerrin korku ve panik halinde onlardan kurtulmaya çalışır. Ancak ne yapsa da takip edenleri bir türlü atlatamaz. Arka arkaya sıkılan kurşunlar Zerrin’i felakette sürükler. Aracının kontrolünü tamamen kaybeden Zerrin şarampole yuvarlanır. Hurdaya dönerken ardından bir patlama sesi duyulur ve araç yanmaya başlar.



Zerrin aracı şarampolden aşağıya yuvarlanırken araçtan fırlamıştır. Zerrin bilinçsiz bir şekilde yerde yatmaktadır. Bu sırada Kudret’i arayan Şeref o işin hallolduğunu söyler. Kudret Zerrin’in ortadan kaldırıldığını öğrenince keyiften dört köşe olur. Hüseyin, Deniz’in yanına gelir ve ortalıkta neler döndüğünü anlatmasını ister. Azra Safiye ile konuştuktan sonra Hasret ve diğerlerinden sivri uçlu bir şeyler bulmasını ister. Bu sırada Deniz de Hüseyin’e “Korkunç bir hikaye dinlemeye hazır mısın?” der.

Kazadan saatler sonra Zerrin sonunda gözlerini açıyor. Deniz olan biteni Hüseyin’e anlatıyor. Hüseyin duydukları karşısında şoke olur. Zerrin’in yaptıkları ona çok ağır gelmiştir. İsyan eder ve “Şeytan bu kadın” der ve Deniz’in yanından ayrılır. Azra hapisten çıkışı sağlayacak tünelin girişini kazarak sonunda açar. Azra ve diğerleri tünelin girişini gördüklerinde şok geçirir. Azra tünele girer. Hasret, Derya ve Heves’e erketeye yatmalarını söyleyerek tünelin içinde ilerlemeye devam eder. Azra bir süre ilerler sonunda sesi soluğu çıkmaz. Hasret ve diğerleri endişelenir.

Zerrin, telefonla Necdet’i arar. Ancak polis telsizinin sesini duyunca telefonu kapatır. Telefonu açan polis Tolga’ya durumu anlatır. Arayanın telefonunun Zerrin’e ait olduğunu söyler. Azra, tünelden geri döner. Safiye’ye tünelin son durumu ile ilgili bilgi verir. Safiye tünelin nereye çıkacağını ona anlatır. Azra tünelin geri kalanını kazmaya karar verir. Zerrin sonunda evine varır. Kardeşinin resmine bakarak “başaramadım ama daha bitmedi” diyerek sinir krizi geçirir. Odadaki her şeyi dağıtır. Kendisi ile birlikte herkesin bunun bedelini ödeyeceğini haykırır. Üstünü başını bir düzene koyar çekmeceden bir silah alır. Zerrin evinden çıkıp bir taksiye biner. Tolga ve arkadaşı onu takip eder. Azra tünelin nereye kadar devam ettiğini sorar. Asiye tünel ile ilgili bütün detayları anlatır.

AVLU DİZİSİ KONUSU:

Uzun zamandır eşinden şiddet gören Deniz’in evinden gelen bağırışlar, patlayan silah sesiyle kesilir. Deniz, kavga esnasında eşi Hakan’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklanırken, tutuklu olacağı süre zarfında tek isteği kızını arayıp durumunu anlamaktır. Ancak içeride, kendi kurallarını ve taraflarını yaratmış, birbirine düşman olan Azra ve Kudret arasında kendini bulur. İkisi de Deniz’i kendi tarafına almak için mücadele içerisine girer. Deniz’in ise dileği de hiçbir belaya ve suça karışmadan en kısa süre içerisinde kızına kavuşmaktır.