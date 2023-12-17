VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak
"Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildi
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Bere saçların düşmanı olabilir
Satürn uydusu heyecanlandırdı
Konser bahane albüm şahane
17 Aralık 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 09:15:00

Athena Gökhan, Nurgül Yeşilçay'ı şoke etti

ABONE OL

Athena konserine giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından Gökhan Özoğuz'a sitem etti. Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğluyla kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.

Oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından Gökhan Özoğuz'a sitem etti. Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat, tatil için Türkiye'ye geldi. Osman Nejat, ayağının tozuyla annesiyle birlikte Athena konserine gitti.

Anne oğulun güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğluyla kulise giden oyuncu, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu. Yeşilçay, sitemini Instagram'dan şu sözlerle dile getirdi; "Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"

Etiketler : nurgül yeşilçay osman nejat gökhan özoğuz athena konser
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX