Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından Gökhan Özoğuz'a sitem etti. Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat, tatil için Türkiye'ye geldi. Osman Nejat, ayağının tozuyla annesiyle birlikte Athena konserine gitti.

Anne oğulun güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğluyla kulise giden oyuncu, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu. Yeşilçay, sitemini Instagram'dan şu sözlerle dile getirdi; "Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"