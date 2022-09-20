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20 Eylül 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 14:00:00

Ateşteyim düeti

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Müzisyen Çelik, Titanic Deluxe Bodrum'da sahne aldı. Kendine has gözlük ve bandana kombiniyle konser veren Çelik'i yerli ve yabancı turistler dinledi.

Müzisyen Çelik, Titanic Deluxe Bodrum'da sahne aldı. Kendine has gözlük ve bandana kombiniyle konser veren Çelik'i yerli ve yabancı turistler dinledi. Sevilen şarkılarını seslendiren Çelik, yabancı turistlerle birlikte düet yaptı. Müzisyen, Alman, İngiliz ve Rus dinleyicilerin ağırlıklı olduğu kalabalıkla 'Ateşteyim' şarkısının nakarat bölümünü seslendirdi. Yabancı turistlerin performansından memnun kalan Çelik, "Şarkı ateşteyim diyor ama siz ateşten uzak durun" diyerek espri yaptı.

Etiketler : Ateşteyim düeti Müzisyen Çelik Titanic Deluxe Bodrum
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