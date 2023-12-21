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Ateşlendikten sonra huyum değişti
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21 Aralık 2023 Perşembe 07:10:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 07:10:00

Ateşlendikten sonra huyum değişti

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Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin rahatsızlandığı ve gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Tilbe, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Şarkıcı, "İyiyim Allah'a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" dedi. Tilbe bir sonraki paylaşımında da "Buradayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" diye yazdı.

Etiketler : yıldız tilbe ateş hastalık
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