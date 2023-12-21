Tilbe, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Şarkıcı, "İyiyim Allah'a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" dedi. Tilbe bir sonraki paylaşımında da "Buradayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" diye yazdı.