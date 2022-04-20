Atatürk projesine dahil oldu

Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı dijitalde yayınlanacak olan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Emma Watson'ın da yer alacağı yapıma, Berk Cankat dahil oldu. Oyuncu, dizide Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndan arkadaşı ve Büyük Millet Meclisi Başkanı Ali Fuat Cebesoy'a hayat verecek. Projenin müziklerine Alman asıllı Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.

