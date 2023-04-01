Ata'nın Şener Şen şansı

En son dijitalde yayınlanan 'Bursa Bülbülü' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan komedyen Ata Demirer, Şener Şen ile bir araya geldi. Demirer, usta oyuncuyla ortak bir arkadaşlarının evinde buluştu. Komedyen Şen'le yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ne kadar şanslıyım" notunu yazarak yayınladı. Bir röportajında 22 kilo verdiğini açıklayan Demirer'in daha da zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.