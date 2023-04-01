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01 Nisan 2023 Cumartesi 17:54:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 17:54:00

Ata'nın Şener Şen şansı

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'Bursa Bülbülü' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan komedyen Ata Demirer, Şener Şen ile bir araya geldi.

En son dijitalde yayınlanan 'Bursa Bülbülü' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan komedyen Ata Demirer, Şener Şen ile bir araya geldi. Demirer, usta oyuncuyla ortak bir arkadaşlarının evinde buluştu. Komedyen Şen'le yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ne kadar şanslıyım" notunu yazarak yayınladı. Bir röportajında 22 kilo verdiğini açıklayan Demirer'in daha da zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : bursa bülbülü ata demirer şener şen

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