Ata'nın cüzdan sevinci

Senaryosunu kaleme aldığı 'Bursa Bülbülü' adlı filmin çekimlerini tamamlayan komedyen Ata Demirer, talihsiz bir olay yaşadı. İzmir Urla'da yolda yürürken cüzdanını düşüren Demirer, yaşadığı olayı sosyal medyada anlattı. Cüzdanını iki vatandaşın evine kadar getirdiğini belirten komedyen, "Urla'da cüzdanımı düşürmüşüm, kapım çaldı iki iyi insan getirdi" diye konuştu.