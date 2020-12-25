25 Aralık 2020 Cuma 02:58:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 17:57:00
Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük
Oyuncu Ata Demirer, yakın dostu Demet Akbağ'ın doğum gününü rol aldıkları filmlerden karelerle kutladı.
Oyuncu Ata Demirer, 61 yaşına giren Demet Akbağ’ın fotoğraflarından oluşan kolajın altına ‘'Doğum günün kutlu olsun canım ablam. İyi ki doğdun. İyi ki güldük, güldürdük’’ notunu düştü.
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- Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük
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