Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük

Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük

Oyuncu Ata Demirer, 61 yaşına giren Demet Akbağ’ın fotoğraflarından oluşan kolajın altına ‘'Doğum günün kutlu olsun canım ablam. İyi ki doğdun. İyi ki güldük, güldürdük’’ notunu düştü.