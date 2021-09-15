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15 Eylül 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 15:00:00

Ata Demirer duyurdu! Aşk yok, arkadaşlık var

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Uzun zamandır kalbini aşka kapatan ünlü komedyen Ata Demirer'in gönlünü Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou'ya kaptırdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'da talihsiz bir kaza geçirerek ayağından ameliyat olan komedyene Kitrinou'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yunan modelin Ata Demirer'in evinde çekildikleri kare sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Çıkan aşk haberleri karşısında komedyen Twitter'dan, "Yok böyle bir şey dostlarım!' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Etiketler : ata demirer komedyen magazin
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