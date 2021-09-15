Aşk yok, arkadaşlık var

Geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'da talihsiz bir kaza geçirerek ayağından ameliyat olan komedyene Kitrinou'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yunan modelin Ata Demirer'in evinde çekildikleri kare sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Çıkan aşk haberleri karşısında komedyen Twitter'dan, "Yok böyle bir şey dostlarım!' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese" diyerek iddialara son noktayı koydu.