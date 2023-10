At üzerinde güzellik yarışması

Erkan Özerman'ın jüri başkanı olduğu 'Miss Fashion Horse' güzellik yarışması at çiftliğinde düzenlendi. Güzeller at binerek jüri önünden geçti ve hünerlerini sergiledi. Yarışmada birinciliği Almila Özerman aldı. Özerman'nın yeğeni de olan Almila Özerman'a birincilik armağanı olarak at hediye edildi. İkinci güzel Hatice Polatoğlu tam altın ile ödüllendirilirken, üçüncü olan güzel Buuse Ilgaz'a ise altı aylık binicilik eğitimi hediye edildi.