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16 Nisan 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 14:00:00

Astroloji merakı

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En son 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Melisa Şenolsun Cihangir'de objektiflere yansıdı.

En son 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Melisa Şenolsun Cihangir'de objektiflere yansıdı. Tek başına sokakta dolaşan oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Astrolojiye ilgi duyduğunu söyleyen oyuncu, yıldız haritasına önem verdiğini söyledi. Şenolsun, "İşim ve kendi hayatımı ayırarak yıldız haritasına önem veriyorum. Bu tarz enerjilere inanıyorum. Merakım var, ilgileniyorum, seviyorum" dedi.

Etiketler : masumlar apartmanı melisa şenolsun astroloji
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