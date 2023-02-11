Asrın felaketinde ünlü seferberliği

Enrique Iglesias

İspanyol müzisyen, 'Save The Children' kuruluşunun yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'nin şu an gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Lütfen sevginizi, desteklerinizi ve yapabiliyorsanız bağışlarınızı gönderin" dedi.

Jamie Oliver

Dünyaca ünlü yemek şefi, İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesi'nin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı.

Sofia Carson

ABD'li oyuncu, UNICEF'in yardım kampanyasına ilişkin paylaştığı görüntüde, Türkiye'deki çocukların dünyadan gelecek yardımlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Elijah Wood

Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Elijah Wood "Kalbim, Türk ve Suriye halklarının yanında" dedi.

Orlando Bloom

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Legolas rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu, UNICEF'e bağış çağrısında bulundu.

Jennifer Winget

Hint oyuncu, Twitter paylaşımında deprem bölgelerinden gelen görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini ifade ederek, mağdurlara dua ettiğini belirtti.

Selena Gomez

Instagram'daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenler için kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

Petra Nemcova

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamiden kurtulan Çek model, "Böyle bir yıkım hayal bile edilemez. Kalplerimiz depremden etkilenen herkesle birlikte. Türkiye, dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi. All Hands And Hearts Derneği ile Türkiye'ye yardıma koşuyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bağışta bulunarak çabalarımıza destek olmak için lütfen biyografimdeki bağlantıya gidin" diyerek Türkiye için yardım çağrısında bulundu.

Jennifer Lopez

Türkiye ve Suriye'deki hayranlarına destek yolladığını belirterek, "Bu, neredeyse 100 yılda bölgeyi vuran en güçlü deprem" yazdı. Takipçilerini UNİCEF'in bağış kampanyasına yönlendiren Lopez, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarının temin edilebilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Prens William ve Prenses Kate

İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ile Prenses Kate, "Depremden etkilenenlerle birlikteyiz. Sahadaki mücadeleye yardımcı olmak için DEC'in düzenlediği kampanyayı desteklemekten memnuniyet duyarız" dedi.

Helen Mirren

Ödüllü İngiliz oyuncu, Instagram hesabında "Sevgili arkadaşım Sedef bir Türk. Hayır kurumu United Hearts aracılığıyla Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremin kurbanları için bir kampanya başlattı" diyerek destek çağrısında bulundu.

Shakira

Instagram hesabında, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye'deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı.

David Beckham

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yayınlayarak UNICEF'e bağış çağrısında bulundu.

Lana Parrilla

"Lost" ve "24" dizilerindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu, Türk ve Suriye toplumuna dua ettiğini belirterek, "Bu yıkıntıya çok üzüldüm. Tarif edecek kelime bulamıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sebastien Betsch

Fransız model, Instagram mesajlarında, Türkiye'de çektiği fotoğrafların yanı sıra deprem sonrası çekilmiş enkaz fotoğrafını kullandı. Takipçilerini Ahbap'a bağış yapmaya yönlendiren Betsch, "Türk insanının cömertliğine bizzat tanıklık edecek kadar çok şanslıydım. Şimdi bu cömertliklerinin karşılığını vermek bizim elimizde" dedi.