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12 Nisan 2022 Salı 10:32:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 10:35:00

Asmalı Konak tatili

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Özcan Deniz evlilik hazırlıkları yaptığı Samar Dadgar'la bir zamanlar rol aldığı 'Asmalı Konak' dizisinin çekildiği konağı ziyaret etti.

Özcan Deniz evlilik hazırlıkları yaptığı Samar Dadgar'la bir zamanlar rol aldığı 'Asmalı Konak' dizisinin çekildiği konağı ziyaret etti.

Oğlunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan Özcan Deniz, yeniden dünyaevine girmeyi planlıyor. İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar'la yazın evlenmeye hazırlanan şarkıcı, Kapadokya tatiline çıktı. Romantizmin doruklarına çıkan çift, sosyal medya paylaşımları ile düşman çatlattı. Samar Dadgar, Deniz ile çekilen karelerini Instagram'dan yayınladı. Sanatçı, Dadgar'ın gönderisine "Ben yine gözlerinin hapsindeyim" yorumunda bulundu. İkili, 2002-2003 yılları arasında Özcan Deniz'in Nurgül Yeşilçay'la başrol oynadığı bir zamanların reyting rekortmeni dizisi 'Asmalı Konak'ın çekildiği konağı da ziyaret etti. İkili, tarihi konakta hatıra fotoğrafları çekildi. Deniz ve Dagar'ın düğün tarihi merak konusu oldu.

Etiketler : Asmalı Konak tatili Özcan Deniz Beyza Aktan Samar Dadgar
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