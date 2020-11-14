Aslı'yı görenler şaşırıyor

‘Afife’ ve ‘Bahar’da Aşk’ isimli iki film projesi bulunan Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada yeni imajı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu kıvırcık olan saçlarını hem düz yaptırdı hem de rengini değiştirdi. Farklı bir imaja bürünen Aslı Bekiroğlu, bu halini de Instagram’dan yayımladı. Oyuncuyu gören sevenleri tanımakta güçlük çekti