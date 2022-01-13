Aslı'ya sosyetik sevgili

Aslı Enver (37) yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncunun sosyetik iş adamı Önder Öztarhan'la (49) birlikte olduğu iddia edildi.

Yazar Sarp Batur'dan ayrıldıktan sonra bir süre kalbini aşka kapatan 37 yaşındaki Aslı Enver, gönlünü yeni bir aşka kaptırdı. Ayaklıgazete'nin haberine göre en son ekranlara veda eden 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan oyuncunun kendisinden 12 yaş büyük olan iş adamı Önder Öztarhan'la (49) birlikte olduğu iddia edildi. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan çiftin, yeni bir ilişkinin başlangıcında oldukları yakın çevreleri tarafından bildirildi. İkili, aşklarını gözlerden uzakta yaşıyor. Çocuk sahibi olmak istediğini arkadaşlarına söyleyen Aslı Enver, Sarp Batur'la ilişkisini anne olmak istemesine sıcak bakmaması nedeniyle bitirdiği öğrenilmişti.