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25 Mart 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 10:30:00

Aslı'ya kardeş uyarısı

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Başrolünü Kaan Urgancıoğlu'yla paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan Aslı Enver'e kardeşi Anıl Enver'den proje önerisinde bulundu.

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu'yla paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan Aslı Enver'e kardeşi Anıl Enver'den proje önerisinde bulundu. Enver, yapımda canlandırdığı Melisa karakteriyle izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Oyuncu kız kardeşinin, "Dram yerine git komedi oyna" yazdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak, altına "Canım kardeşim" notunu düştü.

Etiketler : Kaan Urgancıoğlu Sen Yaşamaya Bak Anıl Enver
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