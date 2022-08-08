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08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:00:00

Aslı'nın yüzü gülüyor

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İş insanı Özder Öztarhan'dan ayrıldıktan sonra kalbini uzun bir süredir aşka kapatan oyuncu Aslı Enver, aşk orucunu bozdu.

İş insanı Özder Öztarhan'dan ayrıldıktan sonra kalbini uzun bir süredir aşka kapatan oyuncu Aslı Enver, aşk orucunu bozdu. 'Sırça' adlı tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu, Gazetemagazi'in iddialara göre gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin, yakın çevresine mutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi. Birkan Sokullu'yla evlenip boşanan Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

Etiketler : Özder Öztarhan Murat Boz Kerem Tunçeri Önder Öztarhan
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