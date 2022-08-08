Aslı'nın yüzü gülüyor

İş insanı Özder Öztarhan'dan ayrıldıktan sonra kalbini uzun bir süredir aşka kapatan oyuncu Aslı Enver, aşk orucunu bozdu. 'Sırça' adlı tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu, Gazetemagazi'in iddialara göre gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin, yakın çevresine mutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi. Birkan Sokullu'yla evlenip boşanan Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle aşk yaşamıştı.