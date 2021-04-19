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19 Nisan 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 11:30:00

Aslıhan kuşların peşinde!

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'Kırmızı Oda' dizisindeki hikayesinin bitmesiyle soluğu dinlenmek için Bursa'da alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığına merak saldı.

'Kırmızı Oda' dizisindeki hikayesinin bitmesiyle soluğu dinlenmek için Bursa'da alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığına merak saldı. Fotoğrafçı arkadaşıyla birlikte kuşları doğal ortamında fotoğraflamaya çalışan ünlü oyuncu, yaptığı bu şeyin deneyimlediği en zor ama en keyifli işlerden biri olduğunu takipçilerine çektiği fotoğraflarla gösterdi.

Etiketler : kırmızı oda aslıhan gürbüz bursa fotoğrafçılık
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