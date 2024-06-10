En son 'Money Talks'(Para Konuşur) filminde yer alan oyuncu Aslıhan Karalar, yurtdışına açılıyor. Rol aldığı yapımlarda Ortadoğu ve Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan 25 yaşındaki genç oyuncu, Bollywood için çekilecek bir filmin başrolünde yer alacak.

Aslıhan Karalar, yapımda 'Game of Thrones'da rol alan ödüllü oyuncu Charles Dance'la birlikte oynayacak.

İngiltere ve Malta'da çekilecek yapımda ayrıca Hintli oyuncular Sunny Deol, Shefali Shah ve Mehreen Pirzada gibi isimler yer alacak.

HİNTÇE DERSİ ALIYOR

Aslıhan Karalar, yeni projesi için hummalı bir çalışmaya girerek, kendini kampa soktu. İngilizce çekilecek projede Hint bir doktoru canlandıracak olan Karalar, Hintçe dersleri almaya başladı.

Karalar, filmin çekimleri için önümüzdeki haftalarda Malta'ya gidecek.