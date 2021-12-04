Oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti. Gürbüz, paylaşımında "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" notunu yazdı.