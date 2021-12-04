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04 Aralık 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 10:30:00

Aslıhan Gürbüz'ün takıntılı hayran isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var

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TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, takıntılı hayranı yüzünden zor günler yaşıyor.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti. Gürbüz, paylaşımında "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" notunu yazdı.

Etiketler : masumlar apartmanı aslıhan gürbüz hayran magazin
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