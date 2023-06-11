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11 Haziran 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 11:30:00

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

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Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü Antalya'da kutladı.

En son ekranlara veda eden 'Uzak Şehrin Masalı' dizisinde yer alan oyuncu Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü Antalya'da kutladı. Güner, eşiyle çektirdiği romantik fotoğrafını Instagram'da, "Şuraya evliliklerinin 10. yılını kutlayan birilerini bırakalım... 10 mutlu yıl seninle sevgilim... Bin şükürle" notunu yazarak paylaştı.

Etiketler : aslıhan güner mert kılıç evlilik
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