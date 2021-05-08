Aslıhan 15 Temmuz filminde

Oyuncu Aslıhan Karalar, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' sinema filminin çekimlerine devam ediyor. Projenin bazı sahneleri için geçtiğimiz aylarda Kayseri'ye giden oyuncu, İstanbul'da kamera karşısına geçti. Trenin içinde çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Karalar, klaket emojisi koydu. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmde, Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık ve Baran Bölükbaşı gibi ünlü isimler yer alıyor.

