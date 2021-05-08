  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2364
  • Euro
    10,0327
  • Altın
    484,7880
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DEAŞ'ın sözde bomba timi komutanı yakalandı
Kısıtlamada en kritik gün!
Türkiye'den dikkat çeken Mısır açıklaması: Bazılarını korkutuyor
İngiltere'den Türkiye'ye ayak oyunu
AK Parti son oy oranını açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı Ücretsiz olacak
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Vandal devlet
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
WhatsApp kararından vazgeçti!
Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Milli jet ses hızına ulaşacak
Bu yıl 3 kişi kutluyoruz
Ceylan'ın minisi!
Como Gölü'nde ayrılmadık pozu
Aslıhan 15 Temmuz filminde
Pınar ‘Hadise' yarattı
Instagram'ın bir amacı yok
Evde bilim kurgu çektiler
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 08 Mayıs
Karın ağrısı deyip geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir
Sezaryenle doğan çocukta stres hormonu daha çok
Tablet ve telefonlar boyun kaslarını kısaltıyor
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan İsrail polisine tepki
AB'den Kovid-19 aşıları ile ilgili önemli açıklama
Kadir Gecesi bu sene 8 Mayıs Cumartesi akşamı idrak edilecek
08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:00:00

Aslıhan 15 Temmuz filminde

ABONE OL

Oyuncu Aslıhan Karalar, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' sinema filminin çekimlerine devam ediyor.

Oyuncu Aslıhan Karalar, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' sinema filminin çekimlerine devam ediyor. Projenin bazı sahneleri için geçtiğimiz aylarda Kayseri'ye giden oyuncu, İstanbul'da kamera karşısına geçti. Trenin içinde çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Karalar, klaket emojisi koydu. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmde, Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık ve Baran Bölükbaşı gibi ünlü isimler yer alıyor.

Etiketler : Oyuncu Aslıhan Karalar 5 Temmuz hain darbe girişimi Şafak Vakti
Celil Nalçakan yazın yine sahnelerde

Celil Nalçakan yazın yine sahnelerde
Bu fotoğrafın hikayesi derin

Bu fotoğrafın hikayesi derin
İki kadın bir adam

İki kadın bir adam
Bir sene geçti yine aynı!

Bir sene geçti yine aynı!
Tolga Karel'i tanımam

Tolga Karel'i tanımam
Doğuma sayılı günler kala

Doğuma sayılı günler kala
Nişanlısı Burak için dua istedi

Nişanlısı Burak için dua istedi
'Son yaz'a virüs molası

'Son yaz'a virüs molası
Virüsü atlattılar denize koştular

Virüsü atlattılar denize koştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER