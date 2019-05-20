Yaş farkı olay olmuştu! Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e olay gönderme!

46 yaşındaki ünlü komedyen Ata Demirer kendisinden 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan çift, birbirlerini karşılıklı takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

"ORANGUTAN MÜBAREK"

Ayrılık sonrası Twitter hesabından göndermeli tweetler atan Turanlı'dan yeni paylaşım geldi.

İşte o tweet:

"İnanıp sevgili olduğun zaman "Mavi gibisin Aslı, her tonunun güzel", inanmayıp ayrıldıktan sonra "Orangutan mübarek" hiç adil değil, yalnızığın. Yalnızlığı sevdiğinden değil, başka çaren yok."

Tweeti attıktan sonra kısa bir süre içinde kaldıran Turanlı, bu gönderisiyle kafaları karıştırdı.

Genç oyuncu Aslı Turanlı, 4 yıl önce öğrenciyken Kim Milyoner yarışmasına ortaya çıkmıştı. Turanlı'nın estetiksiz hali böylece ortaya çıkmıştı. Aslı Turanlı şu an Kanal D'de yayınlanan Leke dizisinde rol alıyor.

(Superhaber)