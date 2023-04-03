Aslı rolü benim için yazıldı

Dans kariyerini noktaladıktan sonra kendini oyunculuğa adayan Serap Çetintürk, yeni bir komedi filmi çekti. Çetintürk'ün 'Aslı' karakteriyle başrollerden birini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası" 14 Nisan'da vizyona girecek. Oyuncu, hayat verdiği 'Aslı' karakterini ise şöyle anlattı: "Aslı, atarlı giderli, haksızlığa gelemeyen bir karakter. Aslı'yı oynamak zor olmadı benim için, çünkü çocukluğumdan beri beni tanıyan yapımcımız ve aynı zamanda filmin hikayesini de yazan Davut Bekri, bu karakteri beni düşünerek oluşturmuş."